На Снигиревщине о военных преступлениях оккупантов заявили 900 граждан - стабилизационные мероприятия продолжаются

Более 900 граждан освобожденной Снигиревщины обратились к полицейским с заявлениями о совершении военными рф военных преступлений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Глава областной полиции Сергей Шайхет отметил, что ежедневно правоохранители фиксируют преступления, связанные с угоном автотранспорта, завладением имуществом, фактами мародерства, повреждением домов и другими преступлениями, совершенными российскими военными во время оккупации.

Следователи уже провели более 500 осмотров мест, где побывали оккупанты, оставившие после себя кучу хлама и разруху.

Работа по проведению стабилизационных мероприятий в уволенных населенных пунктах продолжается.

На деоккупированных территориях все еще сохраняется минная опасность. В случае обнаружения подозрительных предметов ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним, а сразу обращайтесь к полицейским или звоните 102.