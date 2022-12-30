Зеленский провел заседание Ставки – обсудили обеспечение ВСУ в самых горячих точках, усовершенствование ПВО и возобновление энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям врага в ближайшей перспективе.

Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

Также были рассмотрены вопросы усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак рф.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, врио главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.