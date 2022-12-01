На Харьковщине на мине взорвался автомобиль супругов, уехавших в лес за елкой – мужчина погиб, женщина госпитализирована

В Харьковской области автомобиль с супругами взорвался на взрывном устройстве — мужчина скончался на месте.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 30 декабря в селе Борщева Харьковского района возле леса автомобиль, в котором находились супруги, наехал на взрывное устройство.

65-летний мужчина погиб на месте.

Его 63-летняя жена получила травмы, пока она находится в больнице.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник уточнил, что мужчина с женщиной ехали за елкой, проигнорировали предупредительный знак о минах и взорвались на взрывном устройстве.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, как на Херсонщине на минах взорвались три человека, которые уехали за дровами за пределы населенного пункта.