Россиянину, приехавшему жить в Харьков, а затем поддержавшему оккупантов и призвавшему им донатить, суд дал пять лет тюрьмы

Суд назначил пять лет лишения свободы гражданину рф, который проживал в Харькове и призвал донатить на российскую армию.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Прокуроры в суде доказали, что гражданин рф, имеющий вид на постоянное проживание на территории Украины и более десяти лет проживающий в Харькове, поддерживал вражескую армию.

Так, в марте этого года он отправлял своим знакомым сообщения из российских телеграм-каналов, где содержались призывы к сбору средств на нужды военных формирований страны-агрессора. В сообщениях указывалась карточка российского банка, на которую можно было переводить деньги для оккупантов.

Кроме того, в тексте содержалось оправдание российской вооруженной агрессии против Украины.

В судебном заседании злоумышленник признал свою вину и искренне раскаялся.

21 декабря судья Киевского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор 55-летнему мужчине.

Его признали виновным в предоставлении средств для осуществления финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины), а также в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии рф(ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Россиянину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на два года и с конфискацией всего личного имущества.

Продолжается срок на апелляционное обжалование решения.

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на разведку рф двумя годами условно.