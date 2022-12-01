Еще одного боевика «днр» наказали 15 годами тюрьмы с конфискацией имущества

Боевику, принимавшему активное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении в рядах разведгруппы вражеских войск, суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В начале полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к оккупационным группировкам 1-го армейского корпуса Южного военного округа рф.

В июле этого года он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников.

Впрочем, во время рейда вражеский ДРГ был своевременно разоблачен и ликвидирован, а сам боевик - взят в плен.

По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года вступил в созданную рф «1-й отдельную гвардейскуй мотострелковую «Славянскую» бригаду народной милиции «днр».

Там его назначили на «должность» стрелка, а затем перевели в разведывательную группу российских захватчиков.

На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по части 2 статьи 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как спецназовцев российского ГРУ и наемников «Вагнера» приговорили к 11 годам тюрьмы за пытки участников АТО.