Буданов заявил, что старт новой волны мобилизации в россии запланирован на 5 января

Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью BBC.

– Они приняли решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась – людей мобилизуют полным ходом, - сказал Буданов.

По его мнению, сравнительно предыдущей волной никаких изменений не произойдет. Однако российские военкоматы уже адаптировались, поэтому процесс будет проходить легче.

Кроме того, по информации главы украинской разведки, у россиян есть огромные проблемы с комплектованием существующих подразделений и формированием новых: «Им уже не хватает живой силы».

Напомним, ранее Буданов заявил, что боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни россия не могут добиться значительных успехов.