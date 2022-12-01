ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Резников заявил, что рф закроет границы и объявит очередную волну мобилизации

Уже 311-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 30 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 декабря.

Информация постоянно обновляется:

00:35 Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что рф собирается закрыть границы для мужчин и объявить очередную волну мобилизации. Он призвал россиян избегать призыва в оккупационную армию.

00:32 Украинские снайперы рассказали проекту "Український свідок", что сейчас происходит в Бахмуте.

00:11 Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко рассказал, что российские оккупанты похитили 30 мэров украинских городов, из них 7 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Украинская правда.