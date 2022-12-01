ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Резников заявил, что рф закроет границы и объявит очередную волну мобилизации

Уже 311-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 30 декабря, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 31 декабря.
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00:35 Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что рф собирается закрыть границы для мужчин и объявить очередную волну мобилизации. Он призвал россиян избегать призыва в оккупационную армию.
00:32 Украинские снайперы рассказали проекту "Український свідок", что сейчас происходит в Бахмуте.
00:11 Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко рассказал, что российские оккупанты похитили 30 мэров украинских городов, из них 7 считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Украинская правда.
– Мэры были целями повсюду. россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству. По всей стране было похищено более 30 мэров, оставшихся в своих общинах. Семь из них считаются пропавшими без вести, – рассказал Кличко.