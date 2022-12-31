С начала вторжения рф полицейские задержали более сотни ДРГ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину полицейские разоблачили 108 вражеских ДРГ и задержали более 1880 человек, предположительно причастных к диверсионной деятельности.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

- По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором - рф (полицией - ред.) было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 ДРГ, задержано более 1880 человек, предположительно причастных к диверсионной деятельности, - рассказал Енин.

Он добавил, что на освобожденных от войск рф территориях продолжаются деоккупационные мероприятия, этот процесс является постоянным.

По словам первого заместителя главы МВД, работа стражей порядка охватывает очень много вопросов: фиксацию военных преступлений, обеспечение документами жителей освобожденных территорий, гуманитарное разминирование и т.д.

Напомним, как в Николаевской бригаде ТРО рассказали, как выявили российских диверсантов, переодевшихся в священников.