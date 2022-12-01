Николаевские морпехи показали, как уничтожают оккупантов из «Береста» и рассказали о преимуществах этой РСЗО над «Градом»

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожают врага не только стрелковым оружием, но и имеют на вооружении современную реактивную артиллерию. Так, в одном из реактивно-артиллерийских подразделений морпехи используют РСЗО «Берест» на базе грузовика «Урал».

Об этом сообщает АрмияInform.

Это оружие – разработка украинского оборонно-промышленного комплекса. Сейчас такие экземпляры успешно уничтожают врага в Донецком направлении.

— Утром проводится полный технический осмотр РСЗО. Также выполняется зарядка и заправка, после чего машина, если не обнаружено никаких недостатков, выходит на боевое дежурство, говорит военный на позывной «Шаман».

По его словам, благодаря тщательному уходу РСЗО ни разу не подвела. Она принимала участие в отражении наступления рашистов на Николаевщине, освобождении Херсонщины, а сейчас сдерживает врага недалеко от Донецка.

Ежедневно морпехи выполняют по несколько боевых выездов. Говорят, что на восточных рубежах ситуация пока самая горячая.

— Если сравнить Херсонское и Донецкое направление, то на юге было тише. Здесь, в Донецкой области, «горячее». Враг постоянно проводит контрдействия, но преимущественно бьет мимо, – рассказывает командир машины Михаил.

Военный отмечает, что на «Бересте» он работает около полугода. Эта украинская разработка удачно заменяет устаревшие «Грады». К тому же в своем арсенале у нее есть ряд преимуществ.

— В отличие от классического советского «Града» «Берест» получил пусковой пакет с дополнительным горизонтальным рядом направляющих. Итак, уже 50 ракет вместо 40. Это увеличивает мощность для поражения враждебных целей, — говорит Михаил. — Также есть цифровая система управления огнем, которая позволяет экипажу проводить подготовку к стрельбе из кабины. А в ночное время можем двигаться без наружного света, ведь на автомобиле установлена камера ночного видения.

При ведении огня расчет имеет 5-7 минут для уничтожения целей. Они отрабатывают по врагу и быстро сворачивают машину. Всё работает на автоматике. Далее расчет покидает огневой рубеж и перемещается в тайник.

— Противник всегда бьет в ответ. Впрочем, пока наведется, мы уже далеко от этого места, отмечает Михаил.

Военные отмечают, что такое грозное оружие способно не только уничтожать живую силу и технику противника, но и создает мощное психологическое воздействие на оккупантов.