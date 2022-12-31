Оккупанты заставляют бюджетников отказаться от украинского гражданства и оформить российский паспорт

Российские захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта рф.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях. Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что им необходимо получить российские паспорта, если они хотят дальше работать. Кроме того, они должны написать заявление об отказе от украинского гражданства», - идет речь в сообщении.

В ЦНС также сообщили, что россияне открывают на оккупированных территориях центры занятости, но стать на учет в них можно будет только владельцам российских паспортов.

Напомним, на Луганщине оккупанты начали принудительный процесс получения российского гражданства.