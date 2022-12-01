В британской разведке предупредили о возможном ракетном ударе рф, чтобы подорвать моральный дух украинцев в период новогодних праздников

Российская оккупационная армия может с помощью очередного ракетного удара попытаться сломать моральное состояние населения Украины в период новогодних праздников.
Об этом сообщается в обзоре британской разведки.
В британской разведке напомнили, что российские силы нанесли одну волну дальних ударов по Украине, а целью, прежде всего, снова была сеть распределения электроэнергии.
По данным британской разведки, с октября рф сохраняет общую схему проведения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия придерживается этого подхода, пытаясь подавить украинскую систему ПВО.
«Однако существует реальная вероятность того, что россия сломает этот шаблон, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, чтобы взорвать моральный дух населения Украины в период новогодних праздников, – считают в Минобороны Великобритании.