В британской разведке предупредили о возможном ракетном ударе рф, чтобы подорвать моральный дух украинцев в период новогодних праздников

Российская оккупационная армия может с помощью очередного ракетного удара попытаться сломать моральное состояние населения Украины в период новогодних праздников.

Об этом сообщается в обзоре британской разведки.

В британской разведке напомнили, что российские силы нанесли одну волну дальних ударов по Украине, а целью, прежде всего, снова была сеть распределения электроэнергии.

По данным британской разведки, с октября рф сохраняет общую схему проведения интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия придерживается этого подхода, пытаясь подавить украинскую систему ПВО.