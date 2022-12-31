Госдеп США обеспокоен сближением Китая и рф

Государственный департамент США выразил обеспокоенность из-за сближения Китая с рф на фоне телефонного разговора лидеров этих государств – Си Цзиньпина и владимира путина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США.

«Пекин утверждает, что следует нейтралитету, но его поведение дает понять, что он все еще инвестирует в тесные связи с россией. Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях предоставления россии военной помощи для ее войны против Украины или систематической помощи в уклонении от санкций», – отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за деятельностью Пекина, а те, кто встанет на сторону москвы в несправедливой войне против Украины, «неизбежно окажутся на неправильной стороне истории».

«Мир наблюдает за тем, какие государства отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят рядом или молча поддерживают россию в ее умышленной и неспровоцированной войне», - подытожил представитель Госдепа.

Напомним, ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что полномасштабное наступление россии в Украине и провал первоначального нападения вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина.