Рф могла получить новую партию Shahed, – ISW

Увеличение темпов атак оккупантов с помощью дронов-камикадзе может свидетельствовать о том, что россияне накопили больше дронов или что рф получила новую партию беспилотников из Ирана.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупанты в ночь на 30 декабря атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА.

После массированного ракетного удара рф по украинской критической инфраструктуре 29 декабря оккупанты выпустили 23 беспилотника.

В отчете указывают, что за последние двое суток россияне применили 39 БПЛА. Туда же добавляют 30, которых враг выпустил в ночь с 18 на 19 декабря, и 13 – 14 декабря.

«Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября - 7 декабря) их неиспользования, или же что россия получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана», - отмечают аналитики.

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет.

«Украинское ПВО доказало свою высокую эффективность в уничтожении «Шахедов». Однако россияне будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке заставить Киев к переговорам», - подытожили в ISW.

Напомним, что Иран не спешит передавать рф ракеты из-за возможного усиления санкций.