Еще два информатора оккупантов на Донбассе получили тюремные сроки

Суд признал жителей Краматорских и Белозерских городов виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Женщине назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев за решеткой, а мужчине – 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в ОГП.

Прокуроры в суде доказали, что в августе и сентябре 2022 года осужденные передавали с собственных телефонов по мессенджеру на номера российских мобильных операторов текстовые сообщения и скриншоты Google Maps с координатами местоположений и перемещения личного состава и техники ВСУ.

Женщина посылала информацию о дислокации украинских защитников на территории городов Краматорска и Славянска, а мужчина – Белозерская и Доброполье.

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на разведку рф двумя годами условно.