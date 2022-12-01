На новогодние праздники оккупанты готовят ПВО для защиты Москвы

Минобороны рф заявило, что почти две тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить на боевых постах в новогоднюю ночь.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как отметили в ведомстве, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тысяч военнослужащих.

На объединение ПВО-ОБ особого назначения ПКС «возложена задача по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района рф».

А жителям Белгорода в новогоднюю ночь на городской площади раздадут карты укрытий.

Напомним, в россии растет обеспокоенность из-за неспособности путина защитить важные объекты инфраструктуры в тылу.