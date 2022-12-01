Буданов заявил, что к весне россия столкнется с дефицитом боеприпасов, а Украина и дальше будет получать их от партнеров и производить свои

С начала войны русская федерация ограничила количество использования боеприпасов в три раза. Уже к марту враг столкнется с дефицитом.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Как пояснил Буданов, если бы не помощь Украине в марте, нашим героям нечем было бы стрелять.

— Средства поражения были бы, а боеприпасы отсутствуют. И все это время мы боремся с этой проблемой, производством у нас новых, отладка мощностей производства за рубежом, попытки купить, обеспечить себя боеприпасами. Это самая главная проблема, эта проблема более острая, чем недостаток боевой техники, - отметил начальник ГУР МО.

По словам Буданов, россия со своей стороны не рассчитывала на длительную войну и с начала полномасштабного вторжения использовала очень большие объемы боеприпасов ежедневно. В то же время, эта цифра уже упала до 19-20 тысяч единиц в сутки, хотя россияне начинали с 60 тысяч.

Паритетность между Украиной и россией состоит в том, что наша страна и дальше будет получать боеприпасы от западных союзников и производить свои, а враг - в ближайшее время столкнется с дефицитом.

— Россия очень скоро столкнется с тем, что они могут рассчитывать только на свой остаток, собственные производственные мощности и то, что они смогут получить за границей, но это ни на что не повлияет. К марту они придут в критическое состояние, – заметил Буданов.

Ранее сообщалось, что Россия уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения.