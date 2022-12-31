Ущерб окружающей среде Украины от российского вторжения составляет уже более чем ₴1,5 триллиона

Общая сумма ущерба, причиненного окружающей природной среде вследствие российского вторжения, составляет более 1,5 триллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции в Facebook.

«С начала полномасштабного вторжения в Единый реестр убытков внесено 1 042 факта событий, которые произошли на территории Украины в результате вооруженной агрессии рф и причинили ущерб окружающей природной среде. В частности, специалистами Госэкоинспекции отобрано 854 проб почвы и 1 138 проб воды.Таким образом общая сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху, земельным и водным ресурсам, составляет более 1,5 трлн гривень», - рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба.

Он отметил, что отдельно разрабатывались и утверждались методики, по которым производились расчеты убытков.

«Ведь до сих пор мы не имели подобного опыта расчета ущерба окружающей природной среде, причиненного войной», - подчеркнул Заруба.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина отметила, что за 10 месяцев российской агрессии удалось заручиться поддержкой международных партнеров, таких как ОБСЕ, ООН и ЮНЕП.

«Совместно с ними разрабатываются методики, которые отвечают международным принципам и подходам. И в результате – получим возмещение ущерба в судебных международных инстанциях за вред окружающей природной среде, вследствие агрессии рф на территории Украины», - подчеркнула она.

Напомним, общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за разрушения зданий учебных заведений высшего и среднего образования Николаева в июле-сентябре 2022 года вследствие вражеских обстрелов , составляет более 562 миллионов гривен.