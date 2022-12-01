В ГУР заявили, что в рф столкнулись с проблемой производства двигателей для самолетов

Россияне столкнулись с проблемой производства моторесурса (двигателей для самолетов), оккупанты пытаются уменьшить их износ.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью во время информационного телемарафона.

— Стратегическая, дальняя авиация россиян столкнулась с проблемой, о которой они не задумывались - это выработка моторесурса... Пошла очень большая выработка моторесурса, - рассказал он.

Глава ГУР отметил, что производство самолетов стратегической авиации в россии отсутствует. Она использует советские самолеты, которым постоянно продлевается ресурс, и проводится модернизация.

— Они, две последние ракетные атаки, очень много залпов делали непосредственно возле аэродромов... Они не подходят к привычным районам пуска ракет, просто взбираются на верх, делают круг и запускают ракеты для того, чтобы уменьшить расход моторесурса. Это на самом деле очень большая для них проблема стала сейчас, - пояснил Буданов.

Напомним, Буданов заявил, что к весне россия столкнется с дефицитом боеприпасов, а Украина и дальше будет получать их от партнеров и производить свои.