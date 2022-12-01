Сенкевич рассказал о последствиях ракетного удара по Николаеву – два дома разрушены, 12 повреждены

В результате ракетного удара по Николаеву два жилых дома разрушены до основания, еще 12 жилых домов повреждены.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

«Последствия обстрелов: 2 жилых дома разрушены до основания. 12 жилых домов повреждены (разбиты окна, двери, крыша). В трех учебных заведениях вылетели окна», – написал мэр Николаева.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв.м ликвидировали спасатели ГСЧС.

«Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени наши коммунальщики все расчистят», - добавил Сенкевич.

На фото последствия падения российских ракет на территории гаражного кооператива в Корабельном районе Николаева (первые 4 фото) и дорогу (2 последних фото).