«Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем»: Из российского плена освободили 140 бойцов ВСУ

Украина вернула из российского плена 140 военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
«В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но и возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой. Среди них - раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем родители и сыновья, вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления», - написал Ермак.
Из плена вернулись 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ. 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.
«Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие», - добавил глава ОП.