В МИД после ракетной атаки накануне Нового года призвали исключить россию из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный обстрел украинских городов россией свидетельствует о необходимости изгнать ее из Совета Безопасности ООН.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

«На этот раз массированная ракетная атака России сознательно направлена на жилые районы, а не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник путин «празднует» Новый год, убивая людей. Россия должна быть изгнана с места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно», - говорится в заметке.

Как известно, россия выпустила по Украине более 20 ракет, 12 из них были сбиты. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.