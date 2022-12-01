Диктатор путин записал новогоднее поздравление на фоне людей в военной форме, не обошлось и без «массовки»

Российский диктатор владимир путин записал поздравление россиянам с Новым годом на фоне людей в военной форме.

Видео с его поздравлением, которое длится около 10 минут, опубликовали россми.

В связи с тем, что в 14:00 по Киеву на Камчатке начался 2023 год, видео попало в сеть.

Кем являются военные, на фоне которых стоит путин, не сообщается, однако как минимум одна женщина уже неединожды мелькала на различных мероприятиях с участием диктатора.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда на встречах с Путиным оказываются «подставные» люди. Так, в 2016 году путин с медведевым якобы случайно встретились с рыбаками на озере Ильмень. Затем, через несколько месяцев, этих же «рыбаков» заметили на фотографии рядом с путиным, сделанной во время рождественской службы.

А в июне 2015 года российские СМИ зафиксировали одновременное нахождение президента РФ Владимира Путина сразу в двух местах: на встрече в Кремле и на своей даче на Алтае.

В августе этого года во время визита президента рф владимира путина в Башкирию на открытие первой очереди завода «Цемикс» под видом рабочих вопросы задавали ему чиновники местной администрации.