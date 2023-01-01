ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты атаковали Киев ракетами и продолжают атакуют дронами

Уже 312-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 31 декабря, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 1 января.
Информация постоянно обновляется:
01:55 Продолжается атака дронов-камикадзе на Киев.
01:44 В Киеве вновь слышны взрывы, работает ПВО.
01:43 Обменный фонд пополнен еще шестью оккупантами.
01:36 Еще фото с последствиями падения обломков ракеты в Шевченковском районе Киева.
01:27 В ряде областей Украины, в том числе в Николаевской, сняли воздушную тревогу.
01:13 В КГВА сообщили о ракетной атаке по столице. По предварительной информации, обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева.
Виталий Кличко добавил, что взрывы произошли в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.
«В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших предварительно нет», – написал мэр Киева.
00:46 В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света - попали в объект критической инфраструктуры.
00:42 На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Существуе тугроза запуска крылатых ракет.
00:41 В Киеве ПВО работает по дронах-камикадзе.