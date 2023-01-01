ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты атаковали Киев ракетами и продолжают атакуют дронами

Уже 312-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 31 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 января.

Информация постоянно обновляется:

01:55 Продолжается атака дронов-камикадзе на Киев.

01:44 В Киеве вновь слышны взрывы, работает ПВО.

01:43 Обменный фонд пополнен еще шестью оккупантами.

01:36 Еще фото с последствиями падения обломков ракеты в Шевченковском районе Киева.

01:27 В ряде областей Украины, в том числе в Николаевской, сняли воздушную тревогу.

01:13 В КГВА сообщили о ракетной атаке по столице. По предварительной информации, обломками уничтоженной ракеты повреждено авто в Шевченковском районе Киева.

Виталий Кличко добавил, что взрывы произошли в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

«В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и пострадавших предварительно нет», – написал мэр Киева.

00:46 В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населенные пункты, рядом с городом, без света - попали в объект критической инфраструктуры.

00:42 На территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Существуе тугроза запуска крылатых ракет.

00:41 В Киеве ПВО работает по дронах-камикадзе.