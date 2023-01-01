Прилеты в Николаеве и обстрел Очаковской и Куцурубской ОТГ: Ким рассказал о последствиях вражеских обстрелов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал информация о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 1 января.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

По информации воздушного командования «Юг», вчера, 31 декабря, с 22:00 по 23:30, силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной уничтожены семь вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Также Ким напомнил, что вчера, 31 декабря, в 14:00 Николаев подвергся вражеским ракетным обстрелам.

«Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек», - написал глава ОВА.

31 декабря, в 23:34 и сегодня, 1 января, с 04:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской общины.

«Частно разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрелов уточняются. Пострадавших нет. Также утром, 1 января, в 04:50 под вражескими обстрелами был населенный пункт Куцурубской общины. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет», – сообщил Ким.

В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Фоторепортаж с мест прилетов по Николаеву 31 декабря можно посмотреть по ссылке.