ISW: Снарядный голод заставит россиян уже скоро снизить темпы боевых действий в районе Бахмута

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что снарядный голод заставит россиян уже скоро снизить темпы боевых действий в районе Бахмута.

Об этом говорится в ежедневном отчете организации.

ISW делает такой вывод, ссылаясь, в частности, на начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. В эфире телемарафона 31 декабря он заявил, что на начальном этапе войны россияне могли себе позволить использование 60 тысяч снарядов в сутки, а сейчас этот показатель сократился до 19 – 20 тысяч в сутки.

Буданов считает, что к марту снарядный голод у россиян станет критическим.

24 декабря похожую оценку дало Министерство обороны Великобритании. Там заявили, что российским войскам не хватает артиллерийских снарядов для широкомасштабных наступательных действий.

ISW тоже предполагает, что снарядный голод не позволит российским войскам долго вести активные боевые действия в Бахмуте и повлияет на их способность наступать в других районах Украины.

«Украинские сообщения о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, являются еще одним свидетельством того, что возобновление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно», – добавили в ISW.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности россии производить их.