РФ пытается напугать фейками о подготовке к новому наступлению на Украину

В канун Нового года российская пропаганда в очередной раз пыталась «разогнать» сообщения о подготовке нового военного наступления своей армии на Украину. На этот раз в России «пугали» атакой захватчиков на юге нашей страны.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что информация РосСМИ не соответствует действительности.

В частности, в сообщении говорится, что несколько пророссийских Telegram-каналов опубликовали видео, на которых показаны колонны военной техники России, построенные для марша.

Ролик сопровождается подписью: «Где-то на Юге Украины... И так готовится».

«При детальном разборе видео установлено время его съемки – февраль 2022, а геолокация съемки показала, что видео снято на территории Беларуси», – пояснили в ЦПИ.

Также в Центре добавили, что пропагандисты пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в Украине и создать панику среди гражданского населения.

Напомним, что руководитель украинской разведки заявил, что «ситуация на фронте зашла в тупик».