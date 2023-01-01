В «Укрэнерго» назвали регионы, где больше всего пострадала энергосистема от массовых российских ударов

Больше всего от массированных атак россии по украинской энергосистеме в разные периоды пострадали Киев, Одесса, Днепр, а также Днепропетровская, Николаевская, Херсонская и Харьковская области.

Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время информационного телемарафона.

Он отметил, что это зависит от времени, поскольку после различных массированных атак разные регионы оказываются в более затруднительном положении, чем другие.

— Мы помним, какие у нас были проблемы после обстрела дронами-камикадзе Одессы. Мы помним, что у нас после одного с массированных ракетных обстрелов были проблемы в Днепре и Днепропетровской области. Недавно были проблемы в Киеве. Сейчас у нас есть значительные повреждения в западном регионе, на юге нашей страны. В частности, в Николаевской, в Херсонской и в Харьковской области тоже. Это как раз те области, которые больше всего пострадали от массированных атак, - сказал Кудрицкий.

Он заверил, что в компании работают над тем, чтобы полностью восстановить возможность подать электроэнергию всем потребителям. Также в компании будут параллельно работать над тем, чтобы как можно больше генерирующих мощностей вернулись в систему для минимизации общего дефицита электроэнергии.

Напомним, благодаря ПВО удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины 31 декабря во время массового обстрела.