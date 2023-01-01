Сенкевич показал фото последствий ракетного удара по Николаеву – на местах работают коммунальщики

В воскресенье, 1 января, бригада «ЭЛУ-автодорог» убирает место попадания российской ракеты от обломков, камней и земли.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

«В первый день нового года наши коммунальщики в строю. Сегодня бригада «ЭЛУ-автодорог» наводит порядок на одном из участков, куда вчера попала российская ракета. К счастью, там не повреждено дорожное полотно, поэтому коммунальщики убирают обломки, камни и землю из проезжей части. Также починить нужно будет часть дорожного ограждения. Всем городом благодарим вас за труд!» – написал мэр.

Кроме этого, коммунальные службы работают и возле пострадавших от российских обстрелов жилых домов.

«Сегодня администрация Корабельного района и КП «Пилот» выдают жителям все необходимые строительные материалы, чтобы в первую очередь закрыть уцелевшие дома (пленка, брезент, ОСБ-плиты). Завтра строительные бригады выедут на место и помогут людям зашить окна ОСБ-плитами, починить, где это возможно, стропильные системы и накрыть крыши брезентом. Вывезем и крупногабаритный мусор и обломки», - добавил мэр.

Ранее, Сенкевич рассказал о последствиях ракетного удара по Николаеву – два дома разрушены, 12 повреждены.