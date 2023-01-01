Стреляли из ЗРК NASAMS как из артиллерии: В ВСУ рассказали детали, как отбили ночную атаку дронов-камикадзе

Украинские военные смогли отбить атаку российских дронов в ночь на 1 января, в том числе благодаря полученным зенитным ракетным комплексам NASAMS.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

- Хочется отметить помощь партнеров. NASAMS'ы не успевали перезаряжать – как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, наверное, ни у кого нет – с перезаряжанием во время ведения боя. Это говорит о том, что самих ЗРК нам нужно больше. Это еще один сигнал нашим партнерам, - заявил Игнат.