В Николаеве врачи пытаются спасти 13-летнего парня из Херсона, который дважды попал под вражеский обстрел

Последствия обстрела больницы В Николаеве врачи пытаются спасти 13-летнего жителя Херсонщины Ярослава, получившего тяжелое ранение в результате российских обстрелов, а затем российские снаряды ударили по больнице Херсона, где он лежал в реанимации.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«31 декабря, считанные часы до Нового Года, – россияне атакуют Приднепровское, что вблизи Херсона. Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его из того света. 1 января, первые минуты Нового Года – российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна», - рассказал Янушевич.

По словам главы ОВА, мальчика эвакуировали в Николаев, где за его жизнь продолжают бороться врачи.