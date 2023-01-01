Начальник ГУР Буданов объяснил, почему в россии часто происходят диверсии на стратегических объектах

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему в России часто происходят пожары казарм и военных складов.

Об этом он рассказал в интервью ICTV.

– Машины горят с надписями z в россии. Очень много чрезвычайных событий на железной дороге происходит примерно каждый день. Многое на транссибирской магистрали бывает. Это по всей России идет. Задерживается у них постоянное движение.

– Это все вместе: российские протестные настроения, неудовлетворенные россияне, акты саботажа россиян, чтобы как-то задержать эти действия. Это где-то работа наших спецслужб по работе с россиянами. Где-то работа партнерских организаций с россиянами, – сказал Буданов.

Он считает, что протесты в России нереальны, потому что россияне поддерживают войну против Украины и верят своей пропаганде.