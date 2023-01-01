Руководство россии в этом году ожидает переход власти, - Буданов

Руководство россии в этом году ожидает переход власти. Но пока неясно, получат ли большее влияние сторонники войны, или более умеренные функционеры.

Об этом рассказал в интервью ICTV начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

У него спросили о будущем россии в 2023 году.

– российское руководство ждет трансфер власти, – прогнозирует Буданов. – К реваншистам или к более лояльным? – спросил журналист. – Это уже покажет время. А вы видели лояльных людей в российской среде? И я не видел. Есть прикрывающиеся этим. Есть те, кто не прикрывается. Многие из кричащих "Всех в радиоактивный пепел"... у нас есть много подходов к этим людям и мы понимаем, кто чем живет. Большинство из них имеют совершенно противоположное мнение. Это образ, который заходит обычному россиянину – мы так страшны, мы сейчас всем покажем. Не все абсолютно там такие дураки, – сказал Буданов.

Он считает, что рф в будущем распадется либо официально, либо неофициально – на протектораты под влиянием и посоветовал присмотреться к карте, которая лежит у него в кабинете.