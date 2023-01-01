Россия запланировала на 2023 год девять международных военных учений

Сухопутные войска россии проведут в 2023 году девять международных учений, в том числе с подразделениями Индии, Армении и Пакистана.

Об этом сообщает Коммерсантъ .

Сообщается, что за пределами россии в Армении подразделения сухопутных войск россии проведут обучение «Нерушимое братство-2023». Остальные восемь военных учений пройдут в 2023 году на российских полигонах.

Среди них:

- российско-индийские межвидовые военные учения «Индра-2023»;

- военные командно-штабные учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2023»;

- русско-лаосские военные учения;

- российско-пакистанские военные учения «Дружба-2023»;

- русско-алжирские военные учения;

- военные учения с подразделениями сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023»;

- российско-монгольские военные учения «Селенга-2023»;

- совместные русско-вьетнамские военные учения.

Напомним, беларусь и рф проводили совместные военные учения, которые могли угрожать северу Украины.