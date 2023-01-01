Британия прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.

«Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы перекрываем путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости», - говорится в сообщении.

Напомним, «Газпром» заявил, что с начала года экспорт российского газа сократился на 43%.