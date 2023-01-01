В украинской разведке прогнозируют, что рф введет в Украину новые подразделения оккупантов

По данным украинской разведки, в 2023 году оккупационная армия России может изменить тактику на поле боя.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает NV.

По его словам, сейчас в России проходят активные процессы мобилизации и ее первый этап уже завершен. Скибицкий отметил, что в России завершают процедуры слаживания путем проведения батальонных и ротных учений, и к началу 2023 года части уже будут готовы к боевому применению. Ожидается введение на территорию Украины новых частей и отдельных подразделений территориальных войск России. Представитель разведки сказал, что это уже происходит в Херсонской области.

Кроме того, в разведке ожидают продолжения наступательных действий по отдельным направлениям. Основной целью кафиров останется захват Донецкой области и содержание ранее захваченных территорий.