В Первомайске на Луганщине оккупанты превратили школу и роддом в госпитали

В городе Первомайск Луганской области оккупанты превратили школу и роддом в госпитали.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Враг продолжает использовать гражданские учреждения для нужд лечения вооруженных российских оккупантов. Так, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области, в помещении местной школы, оккупанты развернули «полевой госпиталь» и лечат около 100 военнослужащих оккупационных войск. Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК «вагнер», - говорится в сообщении.