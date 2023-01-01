Ночью оккупанты обстреляли пожарную часть в Очакове

Ночью 1 января оккупанты обстреляли в Очакове здание 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Около 5 часов утра россияне обстреляли Очаков. Снаряды попали в жилой сектор, а также один из них попал в здание пожарно-спасательной части. В подразделении вылетели окна, разрушены перекрытие в части и крыша гаража.

Личный состав спасло то, что дежурная смена гасила пожар в жилом секторе в другой части города. Дежурная диспетчерка, находившаяся на рабочем месте, осталась невредимой.