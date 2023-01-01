«Они боятся. И правильно боятся. Потому что они проиграют», - Президент Зеленский об оккупантах

Российские террористы как были жалкими, такими и вошли в этот год.

Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку в новогоднюю ночь.

Зеленский поблагодарил Воздушные силы, сбившие 33 дрона, и противовоздушную оборону Сухопутных войск за еще 12 сбитых беспилотников.

– На днях было видно максимально, как далеко мы отошли, отошли ментально, просто по-человечески от того, в чем «варится» россия. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в россии.

– Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они – разве что вместе со страхом. И ни одного года они у Украины не заберут, не заберут нашу независимость. Мы ничего им не отдадим.