ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Во время прошлого ракетного обстрела оккупанты повредили киевский университет Шевченко

Уже 313-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 1 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 января.

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5:02 В Киеве 31 декабря в результате ракетной атаки оккупантов было повреждено здание Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Значительные повреждения получили многие корпуса университета. На этот раз ущерб, нанесенный падением ракеты, в разы будет превышать тот, который понес университет во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября.

3:39 Виктор Онисько Украинский режиссер монтажа Виктор Онисько, работавший над популярными украинскими лентами "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", погиб на войне против российских захватчиков.

3:23 Украинские войска могут переломить ход боевых действий на Донбассе. Однако для этого необходимо более высокоточное оружие от партнеров.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает "РБК-Украина".

- К сожалению, такую войну типа начала 20 века у россии еще есть возможность вести, она имеет мобилизационные ресурсы, запасы старого советского вооружения. Однако существенно ее можем переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку нам высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию, - сказал он.

Череватый отметил, что речь идет о системах HIMARS и MLRS. Украинские военные уже освоили это вооружение, полученное от партнеров. Это помогло добиться успехов на фронте.