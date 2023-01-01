Рф начала менять тактику обстрелов Украины

Россия начала менять тактику обстрелов Украины, комбинируя разные типы вооружения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

– Мы видим влияние экономических санкций на российскую федерацию. Они пытаются обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать. Во-первых, мы собираем такую информацию, делимся с нашими партнерами... Кроме того, проводятся другие мероприятия, чтобы не допустить наращивания производства любого вооружения на территории рф. Дефицит сегодня у россиян связан с баллистическими ракетами "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. Максимум, на что способна россия, - это 2-3 таких мощных удара, как мы наблюдали в последнее время, - отметил Скибицкий, уточнив, что речь идет именно о высокоточном вооружении.

Вместе с тем, представитель украинской разведки отметил, что производство ракет в рф не прекращается.

– Производство, к сожалению, не прекращается. Оно не таких объемов, но есть. Мы сейчас находим обломки ракет, сделанные в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов, - сказал Скибицкий.

Он отметил, что враг начал комбинировать и изменять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты, и переработанные ракеты С-300.

Скибицкий также сообщил, что враг начал испытывать дефицит РСЗО.

– Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО «Смерч», «Ураган» и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует меры россии по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они увезли из беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы, - сообщил Скибицкий.

Он добавил, что ГУР также работает над получением информации из россии, чтобы своевременно разоблачить планы врага, предупредить наше государственное, военное руководство, чтобы наш ответ был адекватным.

Ранее также Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что войска рф перебросили системы ПВО к линии фронта, в результате чего аэродромы в глубоком тылу остаются без должной защиты.