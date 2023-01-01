На оккупированной части Юга Украины медики россиян не успевают с потоком раненых захватчиков

На временно оккупированном Юге возросло количество раненых оккупантов из-за чего врачи врага не справляются с оказанием помощи.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления

«Так, в Мелитополе начали увольняться российские свезенные врачи из-за высокой интенсивности работы. Новые врачи не спешат приезжать в временно оккупированный город. Следовательно, враг имеет значительный дефицит медицинских работников и не помогает этому повышение выплат.

Из-за такой нагрузки местные больницы почти не работают с гражданским населением, ведь приоритет идет солдатам врага. Аналогичная ситуация с медикаментами – их завозят в больницы именно на лечение солдат рф», – рассказали в ЦНС.