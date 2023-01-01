Разведка отслеживает движение российского ядерного оружия

Страна-террорист имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия: как тактическое, так и стратегическое. Но военная разведка Украины постоянно следит за ее перемещением.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

– Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит двенадцатое главное управление министерства обороны рф. Именно он отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.

Это процесс не простой, но у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше. То есть, мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил россии, – отметил Вадим Скибицкий.