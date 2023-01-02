В ГУР прогнозируют, что за следующие 4-5 месяцев армия оккупантов может потерять еще до 70 тысяч человек

В новом году россия готовится удерживать оккупированные территории Украины и планирует новые атаки.

Об этом 2 января сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, сейчас украинская разведка не может точно спрогнозировать направления новых наступлений врага. Но очевидно, что не добившись ни одной из поставленных целей войны, россияне все рано намерены пытаться победить в ней.

«Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы», – сказал Черняк.

Он отметил, что имеющейся у рф совместно с беларусью группировки войск на данной момент недостаточно потенциала для наступления с белорусской территории. Также у них нет сейчас сил для форсирования Днепра и нового захвата Херсона.

«По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово», – добавил Черняк.



Напомним, на оккупированной части Юга Украины медики россиян не успевают с потоком раненых захватчиков.