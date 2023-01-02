Ермак назвал агонией ночные атаки оккупантов дронами-камикадзе и заявил, что тактика террора не сработает

Тактика российских оккупантов атаковать Украину в ночное время дронами-камикадзе Shahed является агонией рф.

Такое мнение 2 января в Telegram выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО. Они бросили много усилий на ракеты и беспилотники в ноябре и декабре, чтобы мы встречали Новый год в темноте, и у них не получилось», – подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас противник ищет «маршруты и попытки», чтобы «хоть как-то уколоть нас», однако тактика террора не сработает.

«Наше небо превратится в щит», – резюмировал глава ОП.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА «Шахед-136». Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины.