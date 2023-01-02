За сутки в Николаевской области произошло пять пожаров, три из них возникли из-за обстрелов

В Николаевской области сутки спасатели ликвидировали пять пожаров, три из которых возникли из-за попадания снарядов или обломков от них.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 04:20 1 января враг обстрелял Очаков. В результате попадания боеприпасов и обломков от них возникли три пожара. Загорелись: двухэтажный жилой дом, одноэтажный жилой дом и хозяйственная постройка по разным адресам. Очередной караулом 22-й государственной пожарно-спасательной части пожара ликвидированы на общей площади 195 квадратных метров

Также зарегистрировано два пожара по другим причинам.

В 1 января в 19:29 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре грузопассажирского микроавтобуса Citroen Jumper на трассе Н-11 вблизи пгт Казанка Баштанского района. Пожарные 17-й ГПСЧ потушили возгорание в 20:06 на площади 10 квадратных метров. Дополнительно привлекалась бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

В Вознесенском районе в селе Иванков Южноукраинского территориального общества по улице Степной ночью, 2 января, возник пожар летней кухни. Службу спасения об этом известили в 04:00. Очередной караул 25-й ГПСЧ ликвидировал пожар в 05:08 на площади 30 квадратных метров, его причина устанавливается.

Напомним, что ночью 1 января оккупанты обстреляли в Очакове здание 22-й государственной пожарно-спасательной части.