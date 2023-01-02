В «Укрэнерго» рассказали о состоянии энергосистемы после последних обстрелов оккупантов

В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру и нанесли определенные повреждения. В то же время, по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период. В результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.