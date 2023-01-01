Британская разведка рассказала о боях за важную дорогу возле Кременной – ВСУ пытаются перерезать россиянам поставки

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02.01.2023 12:34

В последние пять дней российские и украинские войска, вероятно, ведут бои за контроль над трассой Р66 к северу от городка Кременная в Луганской области.

Об этом говорится в строительстве британской разведки.

P66 является ключевым маршрутом поставки северного участка русского фронта из Белгородской области рф.

"С октября украинская артиллерия препятствует ее использованию, но если бы Украина смогла взять под контроль этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону в Кременной", - отмечают аналитики британской разведки.

Ранее в британской разведке отметили, что россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

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