В последние пять дней российские и украинские войска, вероятно, ведут бои за контроль над трассой Р66 к северу от городка Кременная в Луганской области.

Об этом говорится в строительстве британской разведки.

P66 является ключевым маршрутом поставки северного участка русского фронта из Белгородской области рф.

"С октября украинская артиллерия препятствует ее использованию, но если бы Украина смогла взять под контроль этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону в Кременной", - отмечают аналитики британской разведки.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 02 January 2023 Покажите больше о Великобритании в ответ: https://t.co/xO7eQ9ifYx 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6KK91jqtJw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 2, 2023

Ранее в британской разведке отметили, что россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.