На Херсонщине установили новые факты убийств гражданских российскими оккупантами

В Херсонской области полицейские установили новые факты убийства гражданских лиц русскими оккупантами.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Во время проведения стабилизационных мероприятий на территории села Веселое Каховского района стало известно, что в конце февраля 2022 года на автодороге недалеко от села Веселое российские военные расстреляли автомобиль с гражданскими. В результате водитель и пассажирка погибли, малолетний ребенок получил ранения.

В том же населенном пункте установлен факт убийства военнослужащими рф еще двух мужчин. Одному оккупанты нанесли ножевые ранения, другого расстреляли.

Также полицейские установили, что в разный период в результате обстрелов погибли 85-летний житель села Новая Кубань, 54-летний житель села Чкалово, 47-летний житель пгт Калиновское, 45-летний житель села Давыдов Брод, 39-летняя жительница села Миролюбовка, от обстрела погиб охранник дачных участков в Голопристанском обществе.

В конце февраля во время оккупации города Берислав у церкви на автодороге Берислав-Херсон российские военные расстреляли из БМП автомобиль с гражданским. В результате получения огнестрельных ранений водитель погиб на месте.

В полицию продолжают поступать сообщения о фактах мародерства российскими военнослужащими. Так, во время оккупации пгт Великая Александровка окупанты похитили из домов двух местных жителей сейфы с охотничьими ружьями.

В Каховском районе оккупанты совместно с местными коллаборантами-совладельцами захватили сельскохозяйственное предприятия и ныне осуществляют хозяйственную деятельность по нормам страны-агрессора.

Полиция устанавливает местонахождение двух жителей села Железный Порт, 57-летней женщины и ее 51-летнего гражданского мужчину, которых в конце декабря похитили российские военные.

Правоохранители устанавливают обстоятельства каждого военного преступления. По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на деоккупированной территории Николаевской области нашли тела трех крестьян, над которыми издевались и расстреляли россияне.