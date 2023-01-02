На Львовщине задержали жителя Донецкой области, который шпионил для оккупантов

Во Львовской области задержан еще один вражеский приспешник. Им оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

С начала войны злоумышленник собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. Впоследствии изменник перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

Под видом внутри перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений через «связного» в рядах террористических группировок «днр».

В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за совершенное преступление.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, как СБУ обезвредила российскую агентуру, которая наводила ракеты на школы и роддома Донбасса.