Беларусь в очередной раз продолжила совместные военные учения с россией

Министерство обороны беларуси продолжило совместные с российской армией учения. Они продлятся как минимум до 8 января.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».

Да, 24-25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах «Осиповичский» и «Доманово».

В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:

- 27 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 07.01;

- полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;

- полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 06.01;

– полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;

- 212-й авиационный полигон «Ниман» (Новогрудский район) до 06.01;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 07.01;

- 174 учебного полигона ВВС и войск ПВО «Доманова» (Ивацевичский район) до 08.01;

– полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

«Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта», - говорится в сообщении.

Напомним, россия запланировала на 2023 год девять международных военных учений.